この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、オブジェクト＠図書館はいいぞ(@oixi_soredeiino)さんの投稿です。 危うく大事に…！ オブジェクト＠図書館はいいぞさんは、ある日父親がとてつもなく危険な行為をしていたとXに投稿します。その話題の投稿がこちらです。 Ⓒoixi_soredeiino Ⓒoixi_soredeiino 父が消費電力1200Wの電気ヒーターに延