チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、フランクフルト（ドイツ）とアタランタ（イタリア）が対戦した。ここまで4試合を消化したリーグフェーズで1勝1分2敗を記録し、勝ち点「4」を積み上げているフランクフルト。CL初戦でガラタサライを下した同クラブだったが、直近3試合は未勝利が続いており、今節は4試合ぶりの勝利を目指す。対するは、ここまで2勝1分1敗と悪くないスタートを切ったアタランタ