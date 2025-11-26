サントスに所属するブラジル代表のネイマールが、左ひざを負傷し、少なくとも年内の試合は欠場する見込みのようだ。11月25日、ブラジルメディア『Globo』が伝えている。現地19日に開催されたブラジル１部リーグ第34節のミラソウ戦に先発出場したネイマールは、４分に先制点を奪取。だが、前半途中にドリブル突破を仕掛けた際、左ひざあたりを抑え、苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。メディカルスタッフのチェッ