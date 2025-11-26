セントラル警備保障が３日続伸している。同社は２６日、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）を通じ、自社株４９万５０００株を取得したと発表。資本効率の向上に向けた取り組みを評価した買いが入ったようだ。取得総額は１３億２８５８万円。ＣＳＰは２５日の取引終了後、自己株式を除く発行済み株式総数の３．３４％に相当する４９万５０００株を上限として、２６日朝のＴｏＳＴＮｅＴ─３で自社株買いを実施す