大谷翔平選手が自身のピークについて言及しました。高校時代から注目され、2012年にドラフト1位で日本ハムに入団し、2018年にエンゼルスでメジャーデビューを果たした大谷選手はプロになって13年目のシーズンを終えます。今季は二刀流に復帰し、自己最多の55本塁打を記録。ワールドシリーズ連覇し、ナ・リーグMVPを受賞など数々の偉業を成し遂げました。26日、オンラインでメディアの合同取材に応じた大谷選手。記者から「まもなく