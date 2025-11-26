ニシオホールディングスが４日続伸している。この日、傘下の西尾レントオールが、Ｐｏｌｙｕｓｅ（東京都港区）が開発した建設用３Ｄプリンター「ＰｏｌｙｕｓｅＯｎｅ（ポリウスワン）」のレンタルを開始すると発表しており、好材料視されている。 Ｐｏｌｙｕｓｅの建設用３Ｄプリンティング技術は、国土交通省の新技術情報提供システム「ＮＥＴＩＳ」にも登録されている技術で、西尾レントオӦ