チャンネル登録者数190万人超の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、ボイスレコーダーが仕掛けられたプレゼントを受け取ったことを明かした。「専属の弁護士もいるんで」「夜のひと笑い」は、元カップルのこうさんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。2025年11月19日に公開した動画で、こうさんが「これ警察沙汰なんですけど」と切り出し、ファンから所属事務所宛てで大きなくまのぬいぐるみとファンレターが届いたことを明