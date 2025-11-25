【北京＝照沼亮介】中国政府が、自国の航空会社に対して２０２６年３月末まで日本行きの航空便を減便するように指示したことがわかった。米ブルームバーグ通信が２５日に報じた。中国人旅行客の訪日を絞り込み、日本への経済的威圧を強めている可能性がある。報道によると、減便の指示は「当面の措置」として先週に出され、減便の規模は各社の裁量に委ねられているという。中国政府が台湾有事に関する高市首相の国会答弁に反発