Balming TigerのMudd the studentが、1stアルバム『LAGEON』を本日11月25日18時にリリース。また、収録曲「Undertaker」のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Mudd the student（Balming Tiger）、ソロ1stアルバム『LAGEON』より「Undertaker」MV） 全14曲が収録された今作は、Muddの複雑なアイデンティティと時代意識を反映したプロジェクトであり、彼が音楽を通じて自分自身を理解しようとする真摯な記録に。ま