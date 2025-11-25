「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が2025年12月1日から期間限定で登場！東京駅のキャプテンスイーツバーガーやカービィカフェで手に入る、可愛いカービィフェイスのトートバッグと、甘酸っぱいイチゴのスイーツバーガーのセット。バッグには内ポケットもついて、日常使いにもぴったり。大人気の『カービ