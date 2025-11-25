2025年限定！カービィ×キャプテンスイーツバーガーのスクエアトートセット登場

「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が2025年12月1日から期間限定で登場！東京駅のキャプテンスイーツバーガーやカービィカフェで手に入る、可愛いカービィフェイスのトートバッグと、甘酸っぱいイチゴのスイーツバーガーのセット。バッグには内ポケットもついて、日常使いにもぴったり。大人気の『カービィカフェ』とコラボしたこのアイテムは、カービィファンにはたまりません♪

カービィと一緒に楽しむ！ストロベリーバーガー＆トートセット



カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット

12月1日から発売される「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」は、ふわふわ刺繍のカービィが可愛いトートバッグと、しっとり食感のダブルいちごバーガーがセット。

カービィフェイスのバーガーは、苺のホイップショコラと発酵バターの香るクッキーでサンドされた絶品スイーツ。

価格は3,150円（税込）で、カービィファンにはたまらない限定アイテムです。

トートバッグだけでもOK！シンプルで可愛いカービィアイテム



カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグ

「カービィのストロベリーバーガー」だけでなく、トートバッグ単品も販売されます。価格は1,350円（税込）。

刺繍で描かれたカービィのフェイスがとても可愛く、シンプルなデザインはデイリーユースにも最適。

内ポケット付きで便利なサイズ感もポイント。キャプテンスイーツバーガー東京駅南通路店でのみ購入可能なので、カービィファンならぜひチェックして！

限定販売！カービィカフェ×キャプテンスイーツバーガーのコラボアイテム



「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」は、2025年12月1日から12月31日まで、限定で販売されます。

販売場所は東京駅のキャプテンスイーツバーガーをはじめ、カービィカフェTOKYO（東京ソラマチ内）や、カービィカフェザ・ストアにも展開予定。

オンラインでは購入できませんので、店舗でしか手に入らない貴重なアイテムをぜひゲットしてください。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

カービィファン必見！期間限定アイテムをお見逃しなく



「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」は、カービィと一緒に楽しめる特別なアイテムです。

カービィのフェイスがかわいすぎるトートバッグと、絶品のストロベリーバーガーがセットになって、12月1日から限定販売！

カービィカフェとキャプテンスイーツバーガーがコラボしたこのアイテムは、カービィファンには必見の限定アイテムです。お早めに店舗でチェックして♪