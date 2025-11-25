6月に満を持して新型を発表今年6月5日に7代目となる新型が発売された軽ハイトワゴン、『ダイハツ・ムーヴ』。先代の6代目が生産を終了した2023年に発表予定だったが、ダイハツの一部車種で認証手続きの不正が発覚し、再発防止策の実施が済むまでフルモデルチェンジの発表が無期限延期されていた。【画像】絶対王者ホンダN-BOXから1位を奪取！6月に発表された新型ダイハツ・ムーヴ全130枚すると満を持しての発表が功を奏したか、