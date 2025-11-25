¡ÚÀäÂÐ²¦¼Ô¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤«¤é1°Ì¤òÃ¥¼è¡Û¿··¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¤Ï¤Ê¤¼Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë
6·î¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¿··¿¤òÈ¯É½
º£Ç¯6·î5Æü¤Ë7ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡¢¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡Ù¡£ÀèÂå¤Î6ÂåÌÜ¤¬À¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿2023Ç¯¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î°ìÉô¼Ö¼ï¤ÇÇ§¾Ú¼êÂ³¤¤ÎÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼Â»Ü¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÈ¯É½¤¬Ìµ´ü¸Â±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÂÐ²¦¼Ô¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤«¤é1°Ì¤òÃ¥¼è¡ª6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡¡Á´130Ëç
¤¹¤ë¤ÈËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¡¢È¯Çä³«»Ï¤«¤éÌó1¥õ·î¤ÇÌÜÉ¸ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î5ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ëÌó3ËüÂæ¤ò¼õÃí¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡Ø¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤¿Âæ¿ô¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢10·î¤Ë¤Ï1Ëü6015Âæ¤òÈÎÇä¤·¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Û¥ó¥ÀN¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤«¤é·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÂè1°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£205Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¡Ê4¡Á9·î¡Ë¤Ç¤â6Ëü513Âæ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÂè3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥Ä´¤À¡£
7ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¿¡¼¥Ü¤ÎRS¡£ Ê¿°æÂç²ð
º£Ç¯5·î¤Ï¡Ê¶²¤é¤¯¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¤ß¤Î¡Ë5413Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥à¡¼¥ô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿6·î¤Ï1Ëü2765Âæ¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î¿Íµ¤¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¹Êó¼¼¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¿·¼Ö¸ú²Ì¤Ç¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥ÉÈÎÇäÈæÎ¨¤¬¹â¤á
¤µ¤Æ¡¢È¯Çä³«»Ï¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿··¿¥à¡¼¥ô¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Ìó4Ëü800Âæ¡£·îÊ¿¶Ñ¤Ç8000Âæ°Ê¾å¡£·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤Ï6000Âæ¤À¤«¤é¡¢½½Ê¬°Ê¾å¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ÅÍÍ¤äºß¸Ë¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½1¥õ·îÄøÅÙ¤ÇÇ¼¼Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢
1°Ì¡§RS
2°Ì¡§G
3°Ì¡§X
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÈæÎ¨¤ÏÈó¸ø³«¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·¼Ö¸ú²Ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¼ï¤Ç¤â¤À¤¤¤¿¤¤È¯ÇäÅö½é¤Ï¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¿··¿¥à¡¼¥ô¤âÎã¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤«¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¼Ö¡ÊRS¡Ë¤¬2¡Á3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤Ï¡¢Ìó8³ä¤¬2WD¡ÊFF¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUVÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë°Ê³°¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏFF¼Ö¤¬8³ä¤Û¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ï¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢
1°Ì¡§¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë
2°Ì¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯
3°Ì¡§¥¯¥í¥à¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢CM¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤ÆÁÊµá¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó·Ï¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤À¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¥¦¥ó¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Þ¥¤¥«¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ï½¸¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ/½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ü360ÅÙ¥¹¡¼¥Ñ¡¼UV¡õIR¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ê¥ÓÁõÃåÍÑ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼Ã£Ïº&±Ê°æÇî¤ÎTV CM¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¡©
¹ØÇãÁØ¤ÎÃË½÷ÈæÎ¨¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ4¡§½÷À6¤¯¤é¤¤¡£½÷ÀÈæÎ¨¤Î¹â¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ê¥à¡¼¥Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤ÏÌó9³ä¤¬½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀÈæÎ¨¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤Û¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿50¡Á60Âå¤Î»ÒÎ¥¤ìÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤«¤é¤ÎÂåÂØ¤¨¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀèÂå¤äÀè¡¹Âå¥à¡¼¥ô¤«¤é¾è¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀèÂå¤Î6ÂåÌÜ¥à¡¼¥ô¤Ï2023Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¿··¿¤òÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È±Ê°æÇî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Ë¤è¤ëTV CM¤âÏÃÂê¤À¡£ »³ËÜ²Â¸ã
¿··¿¥à¡¼¥ô¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Î¹¤µ¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡Ê¾®²ó¤êÀ¤ÎÎÉ¤µ¡Ë¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬³«È¯»þÅÀ¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»³²¼Ã£Ïº¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È±Ê°æÇî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤ëTV CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ø¿·¿ÍÎà¡Ù¡Ê1960Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤â50Âå¸åÈ¾¤«¤é60ÂåÁ°È¾¤Î»ÒÎ¥¤ìÁØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¡ÊÈà½÷¤é¡Ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿TV CM¤ò¸«¤Æ¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¤ê¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÁõÈ÷¤âÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤â¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤â¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î»Ô¾ì¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥Ö¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ÖX
¡ö¡Î¡¡¡ÏÆâ¤ÏRS
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3395¡ß1475¡ß1655mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2460mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§860¡Î890¡Ïkg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Ä¾3DOHC¡ÎÆ±¥¿¡¼¥Ü¡Ï
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§659cc
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§38kW¡Ê52ps¡Ë/6900rpm¡Î47kW¡Ê64ps¡Ë/6400rpm¡Ï
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§60Nm¡Ê6.1kg-m¡Ë/3600rpm¡Î100Nm¡Ê10.2kg-m¡Ë/3600rpm¡Ï
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§CVT
¶îÆ°Êý¼°¡§²£ÃÖ¤FF
Ç³ÎÁ/¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§¥ì¥®¥å¥é¡¼/30L
WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§25.3km/L¡Î24.3km/L¡Ï
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§155/65R14¡Î165/55R15¡Ï
¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§149Ëü500±ß¡Î189Ëü7500±ß¡Ï
¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤â¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ Ê¿°æÂç²ð