私はマリコ（33）。旦那と子どもがいて、今はチェーン店の飲食店で正社員として働いています。お店には店長が1人、私を含めて正社員が3人、そしてアルバイトがいますが、正社員のうち2人は新入社員で、私が教育係を務めています。はじめての教育係で至らないのかもしれませんが、正社員のうちのひとりアヤセ（22）君がアルバイトと衝突することが増えました。アヤセ君がいるのならアルバイトを辞めたいと言う子も出てきてしまい…