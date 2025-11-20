中国政府が日本産水産物の輸入を事実上、停止したことで、影響が広がっています。冷え込む日中関係。収束の見通しは立っているのでしょうか。柳沢高志・NNN中国総局長が解説します。■高市首相への露骨な個人攻撃──中国側の圧力が強まる中、中国国内で何か変化はみられるでしょうか？政府・メディアが一体となっての日本批判は続いていますが、ここに来て批判の焦点を高市首相に絞って、ついには個人攻撃にまで踏み込んでいます