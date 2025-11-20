YouTuberのヒカル（34）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。ピザチェーン「ナポリの窯」の取締役に就任してすぐに、大きな効果が表れていたことを明かした。 【写真】役員がマジで最敬礼！ヒカルにペコリ ヒカルは、今年11月16日にYouTubeチャンネルで更新した動画内で「ナポリの窯」を運営する、いちごホールディングス社の取締役になったことを発表。新商品の共同開発や、若手スタッフの意見を