【COLUMN】なぜ古代エジプトでは動物の姿をした神が多い？ ハヤブサの姿をしたファラオの守護神ホルスや、イヌの姿をした死者の神アヌビスのほかに、古代エジプトではさまざまな動物神が崇拝されました。厳しい自然環境のなかで暮らす人々にとって、動物がもつ力や能力は驚きと畏れの対象であり、それが深い信仰へと結びついたと考えられます。 神として崇められた動物は死後、ミイラ化されて装飾をほどこした棺に納められるなど