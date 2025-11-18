＜大王製紙エリエールレディス事前情報◇18日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞今季の国内女子ツアーも残すところ2試合。愛媛で行われる今週は年間女王決定の可能性や、来季シードが確定する“大一番”となる。18日には、初日の組み合わせが発表された。【写真】米女子年間アワードで山下美夢有が“スピーチ”今週、女王戴冠がかかる佐久間朱莉は、米ツアーを主戦場にする渋野日向子、西村優菜との同