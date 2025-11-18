女王戴冠かかる佐久間朱莉は渋野日向子＆西村優菜と同組 大王製紙エリエール組み合わせ発表
＜大王製紙エリエールレディス 事前情報◇18日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞今季の国内女子ツアーも残すところ2試合。愛媛で行われる今週は年間女王決定の可能性や、来季シードが確定する“大一番”となる。18日には、初日の組み合わせが発表された。
【写真】米女子年間アワードで山下美夢有が“スピーチ”
今週、女王戴冠がかかる佐久間朱莉は、米ツアーを主戦場にする渋野日向子、西村優菜との同組が決まった。初日は午前9時10分に10番ティからスタートする。その1組前からは先週に続き今季3試合目の日本ツアー出場となる原英莉花がプレーを開始する。こちらも前週初優勝を挙げた脇元華と、メルセデス・ランキング2位の神谷そらとの注目組となる。地元・愛媛県出身の河本結は、菅楓華、荒木優奈とラウンド。初シード入りを目指す現在メルセデス・ランキング51位の吉田鈴は、同49位の都玲華、同59位の政田夢乃と回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
