髪に元気がない、白髪が増えた……そんな変化を感じたら、まずは食生活を見直してみて。じつは、髪のために摂りたい栄養素は、私たちの身近な食材にたっぷりあるんです。今回は、育毛外来を担当する医師・田路めぐみさんに、薄毛や白髪にいい食べものを教えてもらいました。薄毛、白髪にいい食べものって？たんぱく質、ビタミンCとB群、亜鉛をしっかりとるこの4つはいずれも、毛母細胞の中で髪をつくっている酵素に必要な栄養素。