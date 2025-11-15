野球日本代表・侍ジャパンは１５日に行われた強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」韓国戦（東京ドーム）に１１―４の大勝を収めた。打線が１２安打、１１得点と奮起。３点を先取される展開も、侍が地力の差を見せつけた。貫禄の一打だった。３点を追いかける４回の攻撃。井端ジャパンの主軸を担う５番・牧秀悟内野手（２７＝ＤｅＮＡ）が一死二、三塁から左前適時打を放ち、反撃のスイッチを入れた。相手に先制を