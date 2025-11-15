前回のワールドカップにて日本に勝利したコスタリカ代表が予選敗退の危機に直面している。コスタリカは13日に行われたワールドカップ北中米カリブ海3次予選（最終予選）の第7節にてハイチ代表と対戦し、0−1で敗れた。この結果グループ3位となり、４大会連続7回目のワールドカップ出場に黄色信号が灯った。今年9月から始まった北中米3次予選は2次予選を突破した計12チームが、4チームずつ3つのグループに分かれてホーム&アウェ