従業員の権利である有給休暇の取得を妨げ、理不尽なルールで縛り付ける会社があるようだ。投稿を寄せた40代女性（サービス・販売・外食）の職場では本来の有休の概念が崩壊しているという。「有休が基本、台風や豪雨、雪などで公共交通機関が運休したときに会社も休みになるので、その時にしか使えない」実質的に、有休を自由に使える日は存在しないかのようだ。旅行や帰省を理由に申請しても、「繁忙期だからダメと却下される」。