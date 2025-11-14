子ども食堂を支援しようと、自動車販売会社が大分県社会福祉協議会に玄米600キロなどの食料品を寄贈しました。 【写真を見る】大分トヨペットが子ども食堂支援玄米600キロや調味料など食料品を県社協に寄贈 この取り組みは、大分トヨペットが社会貢献活動の一環として毎年実施しているものです。 14日は、大分トヨペットの與縄裕二社長が県社会福祉協議会の佐藤章会長に目録を手渡しました。今回贈られたのは、玄米600キロや