韓国外務省の庁舎【ソウル共同】韓国外務省は14日、島根県の竹島（韓国名・独島）などについて日本政府の立場を紹介する「領土・主権展示館」の新施設オープンに「強力に抗議し、改めて閉鎖を要求する」とする報道官声明を発表した。外交筋によると、同省は松尾裕敬駐韓国次席公使を呼び、抗議した。声明は、韓国として継続的に閉鎖を求めてきたにもかかわらず拡張したとして「強い遺憾」を表明。竹島は明白な韓国領土だと主張