広島県内の海域で養殖カキが大量死している問題で、広島県漁業協同組合連合会は原因の究明と対策を求めています。 県漁連によりますと、呉市や東広島市にまたがる三津湾と広湾の２つの海域で９割のカキがへい死しているということです。 県漁連は、11月12日に開かれた県議会水産振興議員連盟の総会で、へい死の原因究明と経営資金の融資など対策を求めました。 県水産海洋技術センターでは、へい死の原因について夏に雨が