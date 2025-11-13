２０２５年のサイ・ヤング（ＣＹ＝最優秀投手）賞が１２日（日本時間１３日）に発表され、ナ・リーグではポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）が初受賞した。昨年の新人王に輝いたスキーンズは２年目の今季も３２試合に先発して１０勝１０敗、防御率１・９７、２１６奪三振と圧巻の成績。チームが借金２０を抱えて中地区の最下位に沈んだ中、驚異的な活躍を見せた。一方、メジャー移籍２年目にして初めて最終候補の３