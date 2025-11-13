「MLBの日本人スターといえば大谷翔平選手（31）の一強でしたが、山本選手もワールドシリーズでの活躍で“ストイックで知的な勝者”といった新たなヒーロー像を確立しました」こう語るのは広告代理店関係者。ドジャース・山本由伸投手（27）に、球界のみならず広告業界も熱視線を注いでいる。「これまではCM1本の契約料は8千万円ほどでした。しかし今回MVPを受賞したことで、約4倍の3億円クラスまで跳ね上がりそうです。大谷選手は