第一生命は、本人の合意がない転居をともなう転勤を廃止する方向で調整しています。現在、労働組合と交渉中で、実現すれば大手生命保険で初めてとなります。【映像】第一生命の方針第一生命では、これまで内勤職員と呼ばれる社員を勤務エリアを限定した職種や全国転勤を伴う職種などに細分化していました。2027年4月に実施する予定の人事制度の改定案では、内勤職員の職種を一本化し、本人の合意がない転居をともなう転勤を廃