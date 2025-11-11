ダイソーで人気のネックピローが進化して登場！収納袋がセットになったことで、より持ち運びやすくなりました。口をつけずに手動で空気を入れるタイプなので、衛生面も安心。外出先でも手軽にネックピローを使えます！旅行やお出かけの際に、飛行機や車で移動するときにあると便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：手動プレス式ネックピロー（収納袋付）価格：￥330（税込）サイズ（約）：横34cm×縦24cm×厚み10c