マルハニチロが大幅反発し、１９年４月以来約６年７カ月ぶり高値となっている。１０日の取引終了後、１２月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表。また、同時に発表した９月中間期連結決算が、売上高５３６６億９７００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益１８７億４０００万円（同１６．６％増）、純利益１２４億５５００万円（同９．８％減）となり、営業利益は上期として過去最高を更新しており、これらを