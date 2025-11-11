10日、宮城県仙台市でマンションの10階から、10代の男子小学生が転落し死亡しました。警察によりますと、10日午後3時すぎ、仙台市若林区古城1丁目のマンションの関係者から、「うつぶせ状態で倒れている人がいる」と消防へ通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、マンションの敷地内で倒れている10代の小学生の男の子を発見し救急搬送しましたが、その後、死亡が確認されました。マンションは15階建てで、男の子は10階か