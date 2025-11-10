デニーズジャパン（東京都千代田区）のファミレスチェーン「デニーズ」がオリジナルキルティングバッグ付き「2026 福袋」の予約受付を11月14日から開始します。【写真】中身が気になる！特製キルティングバッグのデザインをもっと！「2026 福袋」は5000円（以下、税込み）と7000円の2種類。オリジナルキルティングバッグのほか、食品ブランド「Denny’s Table」の人気商品かつ持ち運び可能の常温商品、デニーズの割引券や「