AppleはiPhoneおよびApple Watchで衛星通信機能を提供しています。Appleはこの衛星通信機能を既存の「緊急SOS」以外にも拡張することを計画していると、Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者が報じました。Apple iPhone Satellite Plans: Image Texting, Third-Party Apps; Low-Cost MacBook - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-11-09/apple-iphone-satellite-plans-image-