嵐の二宮和也（42）が9日、都内で映画「8番出口」（川村元気監督）完全攻略舞台あいさつに登壇し、大ヒットの反響について語った。公開72日間で興行収入は50・7億円を突破。ここまでの大当たりは予想外だったようで、二宮は「面白い物はできたと思っていたけど、50億っていう明確な数字はなかったです」と驚きを語った。公開後の変化として「河内大和が売れてきた」と、劇中で不気味な「歩く男」を演じてインパクトを残した河内大