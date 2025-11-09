東北を中心に、全国各地でクマによる被害があとを絶たない。死者数は11月7日時点で13人と過去最悪にのぼり、秋田県には自衛隊まで派遣された。東京都でもクマが目撃されるなど緊張が高まるなか、SNSでは“熊肉”がにわかに注目を浴びている。果たして、熊肉料理の普及はクマ被害対策に一役買う可能性はあるのか。 【画像】クマの手の形がわかる衝撃の「ヒグマの手の赤ワイン煮込み」 話題のクマ、実は食べると美味しい!?Xで130