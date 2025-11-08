寒さが増す秋のレジャーシーズン、温泉やスーパー銭湯、屋内プールなどの温浴施設に足を運ぶ人も多いだろう。厚生労働省が発表した「衛生行政報告例」によれば、コロナ禍以降、温浴施設の数や利用者は増加傾向にあるという。サウナブームやインバウンドも追い風となり、週末の温浴施設は混雑することも珍しくない。■レジオネラ菌の症例報告数はこの10年では倍増！一方で利用者の増加とともに、衛生管理の不備で営業停止となる温浴