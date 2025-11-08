異例の展開となった米中首脳会談10月30日に韓国で行われた米中首脳会談では、中国がレアアース輸出規制を1年間凍結し、アメリカ産大豆の購入を再開するなど、かつてない譲歩を見せた。メディアの中には「アメリカが譲歩した」「中国が勝利した」「トランプが負けた」などと報じるものもあったが、実際には逆である。今回の会談は、アメリカの戦略的勝利であり、中国は経済・外交の両面から「時間稼ぎ」を選ばざるを得なかった