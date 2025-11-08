「老老介護」の末、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女が、裁判で「助けてくれる人が思い浮かばず、殺すしかないと思ってしまった」と話しました。小峰陽子被告（71）は2024年7月、東京・国立市の自宅で102歳の母親の首をビニールひもで絞めるなどして殺害した罪に問われています。小峰被告は被告人質問で、事件に至った理由について「世の中に自分1人しかいなくて、助けてくれる人が思い浮かばなかった。1人でやるし