背景にピラミッドを望む大エジプト博物館の空撮画像/Grand Egyptian Museum（CNN）22年前、アイルランドでメンバー4人の建築事務所を率いていたロシェーン・ヘネガン氏は、世界最大級の博物館の設計者に事務所が選ばれたと電話連絡を受けた時、これはいたずらだと考えた。担当者に電話をかけ直し、巧妙な策略でないことを確認したという。ヘネガン氏はアイルランドの首都ダブリンからのビデオ・インタビューで当時を振り返り、「信