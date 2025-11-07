舞台けものフレンズシリーズが贈るスペシャルライブ「舞台けものフレンズ JAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」が、東京・IMM THEATERにて2026年1月15日〜18日に開催されることが決定し、出演者のビジュアルが公開された。【写真】元Juice＝Juiceの稲場愛香、WHITE SCORPIONのAOIがシリーズ初登場『けもフレ』声優・尾崎由香も出演計24人のフレンズ『ケロロ軍曹』の吉崎観音がコンセプトデザインを手がける『けもの