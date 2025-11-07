今月24日からウズベキスタンで開かれるワシントン条約第20回締約国会議では、日本人の食文化に深く根付いたウナギが新たに規制対象となるかが大きな焦点となっている。ワシントン条約は絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制する枠組みで、有名な事例では象牙取引を禁止していることで知られる。ウナギについてはこれまでもヨーロッパウナギが2009年から規制対象だったが、今回の議論では、日本で主に消費されるニホンウナギを