全国でクマによる被害が相次ぐ中、今年度、クマに襲われて死亡した人の数が13人にのぼり、過去最多だった2023年度の6人から2倍を超えたという。生活圏内や人家でクマに襲われるケースも多い。クマに出会ったら、ケガをしたらどうすればよいのか。『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』の編著者である秋田大学医学部の中永士師明（なかえ・はじめ）医師に話を聞いた。【画像】救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」“顔のほ