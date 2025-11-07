楽天・黒川が、契約更改交渉を行い、今季年俸860万円から約4倍となる3300万円でサインした（金額は推定）。金額を見た時に「これがプロか…」と驚いたという24歳は色紙に「優勝に貢献」としたためた。高卒6年目の今季は6月中旬から中軸に定着。規定打席には届かなかったが、打率・299で、いずれも自己最多の83試合、90安打、4本塁打、33打点。「ラストチャンスぐらいの気持ちで臨み、1軍でも自分のやりたいことを表現できた」