［人口危機］＜７＞「仕事は大事。でも、若い時から妊娠や出産について知識があって、もっと考えていれば」８年間の不妊治療を経験し、夫と２人で暮らす名古屋市の会社代表、酒井みゆきさん（５７）は悔やみきれない思いがある。若い頃から昼夜を問わず仕事に打ち込んだ。企業の広報時代は全国を飛び回り、３７歳で起業してウォーキングスクール経営に転身した。「いつかは子どもがほしいな」と考えていたが、「まだ猶予はある