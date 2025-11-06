高市早苗首相の所信表明演説に対する代表質問が５日と６日に衆参本会議で行われた。論戦を伝える中で、５日のフジテレビ「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」や６日の日本テレビ「ＺＩＰ！」では、衆院本会議場の最後列に座る歴代４首相をカメラで抜いた映像を報じた。麻生太郎氏は上半身を起こしたまま険しそうな表情で目をつぶっており、菅義偉氏はうつむいたまま動かず。岸田文雄氏は目をつぶって何度も首を回し、石破茂氏は