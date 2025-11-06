ハセガワモビリティが展開する世界最大の電動二輪モビリティブランド「YADEA(ヤディア)」の電動アシスト自転車「TRP-01」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。「TRP-01」は、500Wのパワフルさと極太タイヤによる安定感を兼ね備えた、クラシックデザインの電動アシスト自転車です。 ハセガワモビリティ YADEA 電動アシスト自転車「TRP-01」  日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」を受賞し