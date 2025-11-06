極太タイヤによる安定感！ハセガワモビリティ YADEA 電動アシスト自転車「TRP-01」

ハセガワモビリティが展開する世界最大の電動二輪モビリティブランド「YADEA(ヤディア)」の電動アシスト自転車「TRP-01」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

「TRP-01」は、500Wのパワフルさと極太タイヤによる安定感を兼ね備えた、クラシックデザインの電動アシスト自転車です。

ハセガワモビリティ YADEA 電動アシスト自転車「TRP-01」

日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」を受賞した「TRP-01」。

大人の遊び心をくすぐるクラシックなデザインと、パワフルな走行性能が高く評価されました。

展開する「YADEA」は、電動モビリティ業界で世界最大級の香港上場企業です。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売し、8年連続(2017年〜2024年)で販売台数が世界一を記録しています。

「TRP-01」特徴

POINT1／最大航続距離196km

大容量バッテリーとモーターを搭載！6時間で満充電可能です。

POINT2／高照度なLEDライト搭載

ヘッド・テール・ブレーキランプに装備されています。

POINT3／安心の2種類の型式認定品

普通自転車・駆動補助機付き自転車の合格品です。

500Wの抜群のパワフルさと極太タイヤで、卓越した安定感を実現しています。

多少の悪路でもパワフルに走行でき、自転車道や自転車が走行できる歩道でもルールを守れば安心して走行することができます☆

スペック情報

モデル名：TRP-01

カラー：ブラック、ベージュ

モーター：定格出力500W

バッテリー：LG製 48V／20Ah リチウムバッテリー PSE

最大航続距離：196km(アシスト1)／125km(アシスト3)

防水レベル：IPX5

サスペンション：フロント、リア

前後ブレーキ：油圧ディスクブレーキ

フレーム：アルミニウム合金

製品重量：35kg

製品サイズ：W600 × D1690 × H1040mm

走行モード：3モード

タイヤ：20インチ

充電時間：6h

認証：CE、UL、PSE

※2種類の型式適合品なのでメンテナンスも安心です。

クラシックなデザインが評価されグッドデザイン賞を受賞した、パワフルな電動アシスト自転車。

長距離の走行も可能で、日常の移動からアクティビティまで幅広く活躍しそうです！

ハセガワモビリティ YADEA 電動アシスト自転車「TRP-01」の紹介でした。

