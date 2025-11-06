荏原が後場に上げ幅を拡大し、上場来高値を更新した。日本経済新聞電子版が６日、「米有力アクティビスト（物言う株主）のサード・ポイントが荏原の株式を保有していることが６日までに明らかになった」と報じた。荏原はＭＳＣＩの定期入れ替えで新規採用となり朝方に買いが優勢となっていたが、今回の報道が追加の刺激材料となったようだ。サード・ポイントが投資家に宛てた書簡で明らかになったという。記事による