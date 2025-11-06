車載用プラスチック部品製造のプラセスは、植物由来のプラスチックを使用した環境にやさしい乳歯ケース【MILK TOOTH】のクラウドファンディングをMakuake(マクアケ)にて2025年10月23日から開始しています。開始12日目には目標金額の100％を達成し、2025年11月24日までプロジェクト公開中です。お子さまの成長を記録し、家族の思い出を長く大切に残せるアイテムです。 プラセス 乳歯ケース「MILK TOOTH」 プロジェ